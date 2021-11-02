Європейський суд розпочав розгляд позову Януковича проти України

Експрезидент-утікач скаржиться на те, що українська влада не розслідувала “замахів” на нього у 2014 році.

Європейський суд з прав людини почав розглядати позов колишнього президента Віктора Януковича, проти якого порушено низку кримінальних справ в Україні. Експрезидент-утікач позивається до української держави, зокрема через те, що влада не провела ефективного розслідування “замахів” на нього.

Про це стало відомо з опублікованої у вівторок, 2 листопада, заяви на сайті суду.

Інтереси Януковича в Європейському суді, де його скарга перебуває від 9 жовтня 2015 року, представляє адвокат Том Бізлі.

У своїй заяві експрезидент стверджує, що під час його втечі з Києва 21 та 22 лютого 2014 року два кортежі автомобілів президентської служби безпеки обстріляли невідомі.

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Спершу, начебто, була спроба силою затримати кортеж, що прямував у бік Харкова - на блокпостах у Полтавській та Харківський області пострілами “пошкодили три машини та поранили одну людину”. Вдруге - на блокпосту біля Умані невідомі відкрили вогонь по автомобілю, що входив до складу кортежу, який прямував у бік Криму.

Янукович пояснив, що не їхав із кортежами під час цих “нападів” з "міркувань безпеки". Однак, за його словами, на авто, в якому він перебував, в районі Мелітополя Запорізької області влаштували засідку 100 озброєних людей.

У позовній заяві Янукович також скаржиться на тривалість розслідування порушених проти нього в Україні кримінальних проваджень. За його словвми, від 22 лютого 2014 року до 10 жовтня 2014 року з’явилося 8 кримінальних справ, і всі вони досі перебувають на стадії попереднього розслідування.

Нагадаємо, нещодавно Печерський районний суд Києва дозволив розпочати заочне досудове розслідування проти експрезидента-втікача Віктора Януковича у справі про масові розстріли активістів на Майдані Незалежності 18-20 лютого 2014 року.

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