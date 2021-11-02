Европейский суд начал рассмотрение иска Януковича против Украины

Экс-президент-беглец жалуется на то, что украинские власти не расследовали "покушений" на него в 2014 году.

Европейский суд по правам человека начал рассматривать иск бывшего президента Виктора Януковича, против которого возбуждено ряд уголовных дел в Украине. Экс-президент-беглец судится с украинским государством, в частности из-за того, что власть не провела эффективного расследования “покушений” на него.

Об этом стало известно из опубликованного во вторник, 2 ноября, заявления на сайте суда.

Интересы Януковича в Европейском суде, где его жалоба находится с 9 октября 2015 года, представляет адвокат Том Бизли.

В своем заявлении экспрезидент утверждает, что во время его бегства из Киева 21 и 22 февраля 2014 года два кортежа автомобилей президентской службы безопасности обстреляли неизвестные.

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Сначала, якобы, была попытка силой задержать кортеж, направлявшийся в сторону Харькова — на блокпостах в Полтавской и Харьковской области выстрелами "повредили три машины и ранили одного человека". Во второй раз — на блокпосте возле Умани неизвестные открыли огонь по автомобилю, входившему в кортеж, направлявшийся в сторону Крыма.

Янукович объяснил, что не ехал с кортежами во время этих "нападений" ради "безопасности". Однако, по его словам, на автомобил, в котором он находился, в районе Мелитополя Запорожской области устроили засаду 100 вооруженных людей.

В исковом заявлении Янукович также жалуется на продолжительность расследования возбужденных против него в Украине уголовных производств. По его словам, с 22 февраля 2014 года по 10 октября 2014 года появилось 8 уголовных дел, все они до сих пор находятся на стадии предварительного расследования.

Напомним, недавно Печерский районный суд Киева разрешил начать заочное досудебное расследование против беглого экс-президента Виктора Януковича по делу о массовых расстрелах активистов на Майдане Незалежности 18-20 февраля 2014 года.

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