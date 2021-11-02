Приревновал: на Волыни мужчина до смерти избил жену

Приревновал: на Волыни мужчина до смерти избил жену

Подозреваемому грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

В Волынской области 43-летний мужчина жестоко избил жену. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

Об этом сообщили в прокуратуре Волынской области.

Инцидент произошел 11 сентября 2021 в г. Киверцы Волынской области. Там 43-летний мужчина, будучи нетрезвым, из-за ревности жестоко избил свою жену. Через 10 дней от полученных травм потерпевшая скончалась в больнице.

Мужчине инкриминируют ч. 2 ст. 121 УК Украины (нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть). Ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

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