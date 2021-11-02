В Ровно в квартире, которую сдавали посуточно, убили женщину: полиция разыскивает гражданина Турции

В Ровно в квартире, которую сдавали посуточно, убили женщину: полиция разыскивает гражданина Турции

Покойная арендовала для иностранца квартиру.

В Ровно на улице Волынской Дивизии обнаружили убитую 38-летнюю женщину. К расправе может быть причастен 48-летний гражданин Турции.

Об этом сообщили в Нацполиции Ровенской области.

Тело 38-летней женщины 2 ноября в 10:20 обнаружила владелица квартиры, которая посуточно сдавала жилье в аренду. Она сообщила, что помещение для иностранца арендовала покойная. Владелица квартиры не могла дозвониться арендаторам, а потому пришла в дом, где обнаружила тело.

На месте убийства работали правоохранители. Полиция разыскивает 48-летнего гражданина Турции Каратаса Экрема. Его подозревают в убийстве украинки.

Полиция открыла производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). Иностранца разыскивают.

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