Атака на Киев. / © Associated Press

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Агрессорка Российская Федерация изменила тактику воздушного террора Киева. Москва пытается заставить украинцев бежать из столицы.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

«Россия продолжает адаптировать свои удары с использованием беспилотников, чтобы заставить украинцев покинуть Киев», — отмечают американские специалисты.

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В ISW упоминают заявление спикера Воздушных сил Юрия Игната о том, что от 25% до 30% текущих ударных пакетов России состоят из беспилотников типа «Шахед» с реактивными двигателями. Именно они позволяют этим БПЛА летать на малых высотах и с высокой скоростью, а также быстро пикировать.

Кроме того, представитель ПС подчеркнул, что низколетальные дроны пугают украинских мирных жителей даже больше, чем другие типивший «Шахед», летающие на больших высотах.

Игнат оценил, что недавние российские удары направлены на то, чтобы сделать Киев «полностью непригодным для жизни», — констатируют американские аналитики.

Атаки на Киев — тревожные детали

Французское издание Le Monde пишет о том, что Россия изменила тактику обстрелов Киева , совмещая применение баллистических ракет с реактивными БПЛА. Акцентируется, что после смертельных атак жители столицы обратили внимание на то, что украинская противовоздушная оборона не смогла перехватить ни одну из баллистических ракет, выпущенных по Киеву.

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Авиаэксперт Валерий Романенко убежден, что российские войска сменили тактику — все чаще направляя ракеты и беспилотники по жилым кварталам. По его мнению, это может свидетельствовать о постепенном снижении ударных возможностей РФ, чтобы компенсировать это, они меняют приоритеты и пытаются нанести как можно больше потерь среди гражданского населения.

Дата публикации 20:35, 12.07.26 Количество просмотров 30 Катастрофа в Вишневом: вся правда о причинах! Такого бедствия не было за всю войну!

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