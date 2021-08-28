Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 28 августа

За последние сутки количество больных выросло более чем на 2 тысячи.
В Украине по состоянию на утро 28 августа зафиксировано 2 082 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 54 человека, еще 1 025 пациентов выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 708 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 27 605 человек;
- методом ИФА — 82 72 человека;
- экспресс-тестами — 22 258 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 282 285 человек;
- выздоровели — 2 205 707 человек;
- летальных исходов — 53 686;
- проведено ПЦР-тестов — 11 931 126.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (266), Львовской (189), Харьковской (187), Донецкой (157) и Донецкой (157) областях.