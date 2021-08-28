Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 28 августа

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 28 августа

За последние сутки количество больных выросло более чем на 2 тысячи.

В Украине по состоянию на утро 28 августа зафиксировано 2 082 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 54 человека, еще 1 025 пациентов выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 708 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 27 605 человек;

методом ИФА — 82 72 человека;

экспресс-тестами — 22 258 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 282 285 человек;

выздоровели — 2 205 707 человек;

летальных исходов — 53 686;

проведено ПЦР-тестов — 11 931 126.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (266), Львовской (189), Харьковской (187), Донецкой (157) и Донецкой (157) областях.

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