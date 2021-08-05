Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 5 августа

За последние сутки количество больных коронавирусом выросло более чем на 1000.
В Украине по состоянию на утро 5 августа зафиксировано 1 052 новых подтвержденных случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 25 человека, еще 542 пациента выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Так, среди новых подтвержденных случаев коронавируса 81 — ребенок и 37 — медработников. Также за минувшие сутки в больницы госпитализировали 532 человека.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 20 950 человек;
- методом ИФА — 9 154 человека;
- экспресс-тестами — 15 970 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 256 397 человек;
- выздоровели — 2 188 815 человек;
- летальных исходов — 53 049;
- проведено ПЦР-тестов — 11 467 613.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (187), Одесской (75), Запорожской (62), Харьковской (59) и Винницкой (57) областях.
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