Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 5 августа

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 5 августа

За последние сутки количество больных коронавирусом выросло более чем на 1000.

В Украине по состоянию на утро 5 августа зафиксировано 1 052 новых подтвержденных случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 25 человека, еще 542 пациента выздоровели.

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Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Так, среди новых подтвержденных случаев коронавируса 81 — ребенок и 37 — медработников. Также за минувшие сутки в больницы госпитализировали 532 человека.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 20 950 человек;

методом ИФА — 9 154 человека;

экспресс-тестами — 15 970 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 256 397 человек;

выздоровели — 2 188 815 человек;

летальных исходов — 53 049;

проведено ПЦР-тестов — 11 467 613.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (187), Одесской (75), Запорожской (62), Харьковской (59) и Винницкой (57) областях.

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