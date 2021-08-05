Народные приметы, обряды и обычаи 5 августа

Бледный месяц — на непогоду, чистый и яркий — на хорошую погоду.

5 августа — церковь и верующие чтят память Почаевской иконы Божией Матери, мучеников Трофима, Феофила и с ними 13 мучеников, священномученика Аполлинарий, епископ Равенийского.

5 августа: церковный праздник

Святые мученики Трофим, Феофил и с ними тринадцать святых мучеников пострадали во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане. Приведенные на суд, они мужественно исповедали себя христианами и отказались принести жертву идолам. После жестоких пыток святых мучеников с перебитыми голенями бросили в огонь. Укрепляются Господом, они вышли из огня совсем невредимыми и еще более прославляли Христа. Тогда, отчаявшись сломить волю святых исповедников, мучители обезглавили их.

5 августа: народные приметы

Если солнце восходит очень ярко и облака вокруг него покраснели — в этот день будет дождь с ветром.

Когда вокруг солнца видно белесый круг — в тот день жди сильной бури; синеватый или черный круг вокруг заходящего солнца предвещает бурю следующий день.

Бледный месяц — на непогоду, чистый и яркий — на хорошую погоду.

Мигание звезд — признак ухудшения погоды с усилением ветра. Если на чистом небе не видно малых звезд — быть буре.

5 августа: что нельзя делать

Скучать и ссориться.

Скупиться.

Долго спать и лениться.

5 августа: народные традиции

В народе этот день раньше называли Трофимом Безсонником. Считалось, что в этот день нельзя ложиться спать до позднего вечера. Особенно активно продолжались работы по сбору урожая. Женщины в это время работали над заготовкой запасов на зиму, поэтому обычно отправлялись на сбор ягод в лес.

5 августа: что нельзя делать

Не стоит спать днем. Верили, если уснуть посреди белого дня, то можно сильно заболеть или даже оказаться пораженным сонной болезнью, при которой все время хочется спать.

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