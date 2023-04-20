Критические заболевания – можно ли от них застраховаться?

Компания страхования жизни ARX Life запускает продукт Pro_Vita, который поможет избежать значительных финансовых затрат.



При установлении онкодиагноза компания производит страховую выплату, которую застрахованное лицо может потратить по собственному желанию. Выплата производится на указанный клиентом банковский счет.



Диагноз должен быть подтвержден рентгенологически (МРТ, КТ) и результатами гистологических или цитологических исследований.



Программа покрывает онкологические заболевания на начальных стадиях (Т1N0M0) и действует на территории всего мира, кроме Крыма и населённых пунктов, где органы государственной власти Украины временно не осуществляют свои полномочия.



Договор страхования заключается в год с возможностью пролонгации. Первое заключение договора – до 65 лет, пролонгация уже действующего договора – до 74 лет.



Страховая сумма на выбор – 250 тыс. грн, 500 тыс. грн, 1 млн грн.



Для сумм 250-500 тыс. грн период ожидания – 90 дней, для 1 млн грн – 180 дней с даты начала действия договора.



В рамках пакета можно заказать услугу «Другое медицинское мнение». Это альтернативный консультативный вывод, предоставляемый украинскими или иностранными специалистами. Оплата услуги производится из страховой выплаты по согласованию с клиентом, а организацией полностью занимается страховая компания.



ARX Life совместно со страховой компанией ARX с 2019 года входит в канадский страховой холдинг Fairfax Financial Holdings. Компания является одним из лидеров страхования жизни в Украине, имеет несколько программ страхования жизни, программы инвестиционного страхования. Даже во время войны в 2022 году был запущен новый продукт "Бронезахист" - страхование от несчастного случая, включающего и военные риски.



2022 год был завершен с прибылью в 25 млн грн, что вдвое больше по сравнению с 2021 годом. По результатам «Топ-100. Рейтинг крупнейших” ARX Life получила 3-е место на рынке Украины в номинации "Лучшие страховые компании в сфере страхования жизни".

Компания всегда у Топ-3 по выплатам страховых возмещений.