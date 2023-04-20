Критичні захворювання – чи можна від них застрахуватися?

В Україні постійно зростає кількість онкологічних захворювань. Щоденно реєструється близько 400-500 нових випадків. Гарні новини в тому, що зараз багато хвороб можна виявити на ранній стадії.

Компанія страхування життя ARX Life запускає продукт Pro_Vita, який допоможе уникнути значних фінансових витрат.

При встановлені онкодіагнозу компанія здійснює страхову виплату, яку застрахована особа може витратити за власним бажанням. Виплата здійснюється на зазначений клієнтом банківський рахунок.

Діагноз має бути підтверджений рентгенологічно (МРТ, КТ) та результатами гістологічних або цитологічних досліджень.

Програма покриває онкологічні захворювання на початкових стадіях (Т1N0M0) і діє на території всього світу, окрім Криму й населених пунктів, де органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Договір страхування укладається на рік з можливістю пролонгації. Перше укладення договору – до 65 років, пролонгація договору, який вже діє – до 74 років.

Страхова сума на вибір - 250 тис. грн, 500 тис. грн, 1 млн грн.

Для сум 250-500 тис. грн період очікування - 90 днів, для 1 млн грн – 180 днів з дати початку дії договору.

У межах пакета можна замовити послугу «Друга медична думка». Це альтернативний консультативний висновок, який надається українськими або іноземними спеціалістами. Оплата послуги здійснюється зі страхової виплати за погодженням з клієнтом, а організацією повністю займається страхова компанія.

ARX Life разом зі страховою компанією ARX від 2019 року входить до канадського страхового холдингу Fairfax Financial Holdings. Компанія є одним з лідерів страхування життя в Україні, має декілька програм страхування життя, програми інвестиційного страхування. Навіть під час війни у 2022 році було запущено новий продукт “Бронезахист” - страхування від нещасного випадку, який включає і військові ризики.

2022 рік було завершено з прибутком у 25 млн грн, що удвічі більше порівняно з 2021-м. За результатами “Топ-100. Рейтинг найбільших” ARX Life отримала 3-е місце на ринку України у номінації “Найкращі страхові компанії у сфері страхування життя” . Компанія завжди у Топ-3 за виплатами страхових відшкодувань.