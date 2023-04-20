У ЗСУ розповіли, якими дронами РФ вдарила по Україні

У ніч проти четверга, 20 квітня, агресорка Росія атакувала Україну новою партією іранських безпілотників.

Про це під час телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Російська армія атакувала новими дронами-камікадзе типу Shahed 136 Миколаївську та Одеську області України. За словами Гуменюк, російські окупанти використовуватимуть безпілотники для підтримання терористичного стану та напруженості у місцевого населення.

В ОК "Південь" наголошують, що що ракетні запаси росіян доведені до мінімуму, що спонукає їх частіше використовувати іранські дрони. Крім того, військові попереджають про можливі повторення таких атак.

Як повідомлялося, російські окупанти запустили 26 дронів-камікадзе по Україні 19 квітня, 21 з яких українським військовим вдалося збити.

Нагадаємо, увечері 19 квітня у кількох областях України було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, о 22:07 - у Києві. До оголошення тривоги місцеві жителі у Мережі повідомляли про яскравий спалах у небі та звуки вибухів.\

В ОВА повідомили, що у небі над Київщиною виявили повітряну ціль. Жителів закликали перебувати в укриттях під час повітряної тривоги. Сили ППО напоготові.

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