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В ВСУ рассказали, какими дронами РФ ударила по Украине

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1486
Время на прочтение
2 мин
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В ВСУ рассказали, какими дронами РФ ударила по Украине

Фото: Associated Press

Ракетные запасы россиян доведены до минимума.

В ночь на четверг, 20 апреля, агрессорка Россия атаковала Украину новой партией иранских беспилотников.

Об этом во время телемарафона сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Российская армия атаковала новыми камикадзе дронами типа Shahed 136 Николаевскую и Одесскую области Украины. По словам Гуменюк, российские оккупанты будут использовать беспилотники для поддержания террористического состояния и напряженности у местного населения.

В ОК "Юг" отмечают, что ракетные запасы россиян доведены до минимума, что побуждает их чаще использовать иранские дроны. Кроме того, военные предупреждают о возможных повторениях таких атак.

Как сообщалось, российские оккупанты запустили 26 дронов-камикадзе по Украине 19 апреля, 21 из которых украинским военным удалось сбить.

Напомним, вечером 19 апреля в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, в 22:07 – в Киеве. До объявления тревоги местные жители в Сети сообщали о яркой вспышке в небе и звуках взрывов.

В ОВА сообщили, что в небе над Киевщиной обнаружили воздушную цель. Жителей призвали находиться в укрытиях во время воздушной тревоги. Силы ПВО наготове.

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Дата публикации
Просмотры
1486
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