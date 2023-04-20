Хотели получить деньги: в давке погибли почти 80 человек

В столице Йемена погибли, по меньшей мере, 78 человек, пытавшихся получить гуманитарную помощь в размере 9 долларов на человека. Среди жертв – женщины и дети.

Об этом пишет издание Reuters.

Сообщается, что причиной смерти десятков человек стала давка в очереди за гуманитарной помощью в последние дни священного для мусульман месяца Рамадан. Сотни людей собрались в школе, чтобы получить 5000 йеменских риалов, что равняется примерно 9 долларам.

Многие желающие получить помощь были ранены, из них 13 человек в тяжелом состоянии.

Как утверждают журналисты, Министерство внутренних дел Йемена заявило об аресте двух лиц, отвечающих за организацию благотворительной акции.

По данным издания AP, причиной сильной давки могла быть паника, вызванная тем, что хуситы стреляли в воздух, пытаясь контролировать толпу. СМИ предполагают, что в результате был поврежден электрический провод и раздался взрыв.

Спикер Министерства внутренних дел Йемена Абдель-Халек аль-Агри заявил, что причиной трагедии стало "случайное распределение средств без согласования с местными чиновниками".

Напомним, в Йемене во время похоронной процессии молния попала в толпу людей — погибли шесть человек, еще 17 получили ранения.

Из-за авиаударов в Йемене погибли по меньшей мере 60 человек, еще 200 ранены | Новости мира

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