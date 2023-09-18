Меценатство, как зов

История знает немало примеров украинского меценатства: М.И.Терещенко и Б.И.Ханенко, П.И.Харитоненко и Г.П.Галаган… Именно они заложили традицию формирования частных музеев, которые сегодня стали национальным достоянием Украины.

Продиктована временем традиция, продолжена и С.В. Цюпко, деятельность которого в 2005 году дополнилась статусом основателя Музея современного искусства Украины.

История создания каждого частного музея связана с жизнью самого собирателя. Интерес к современному искусству всегда носит индивидуальный характер и отличается предпочтениями.

Коллекция Первого частного музея современного искусства Украины, владельцем которой является основатель, меценат Сергей Цюпко, считается одним из наиболее полных и репрезентативных собраний украинской живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства ХХ-ХХІ веков, иконописи ХVI-XVIII вв.

Каждая мировая столица, каждый город, считая себя уникальным культурным центром, гордится своими музеями самой разнообразной направленности, но должна стремиться к созданию музея современного искусства – яркого имиджевого проекта, с уникальным ментальным взглядом, музею, как отражение художественных устремлений, как рефлексии времени.

Создание в Киеве Музея современного искусства пришлось на сложное время, когда частные структуры своей инициативой подхватывали важные для государства темы, включая сохранение художественного достояния.

Сергей Викторович Цюпко был первым среди них. Новый институт должен был подчеркнуть свою заинтересованность в приобретении произведений современных художников, способствовать оттоку художественных ценностей за границу. Это сейчас сбор частных коллекций стал привычным, а в конце прошлого века формирование музейного фонда рассматривалось как прорыв, как проект, которого ждут и художники, и общество в целом. Частный музей – это одно из направлений меценатской деятельности, важнейший элемент культуры, лучшая форма ее сохранения.

Сегодня фонды Музея современного искусства насчитывают 6 тыс. экспонатов, а начиналось все с первых работ, которые должны были послужить оформлению интерьера. Как человек, склонный к профессиональному подходу во всем, Сергей Цюпко, углубившись в необычную для себя творческую среду, сразу окружил себя людьми, способными сориентировать в мире художественные течения, жанровое разнообразие. Вся информация и предложения тщательно им рассматривались, подталкивая к музеесозданию, а опыт посещения музеев и выставочных площадок Европы позволил составить собственное видение будущего учреждения, сформировать свой взгляд. Этот образ воплотился в 2005 году – Первый частный Музей современного искусства Украины открыл свои двери для посетителей и начал свою жизнь!

При формировании коллекции был взят курс на представление художественной жизни страны – диапазона от 30-х годов прошлого века до наших дней.

Разнообразие художественных школ, стилевых направлений, особенностей региональной идентичности нашли отражение в творческих проектах музея.

Постмодернизм и соцреализм демонстрируют ступени творческого переосмысленного развития традиций и новаторства в условиях развития художественно-исторического контекста. Нефигуративная живопись, составлявшая основу коллекции, была расширена работами традиционных направлений, преодолела географические границы и ограничения, чем сохранила целый художественно-исторический пласт для дальнейшего изучения и популяризации.

В коллекции музея почти все классики: И. Айвазовский, И. Труш, Ф. Кричевский, А. Маневич. А.Эрдели, К.Елева... Уже более поздние С.Шишко,Т.Яблонская, Е.Волобуев, М.Глущенко. А также Г.Якутович, Г.Файнерман, П.Столяренко, А.Слешинский, Р.Сельский, А.Сафаргалин, А.Хмельницкий… За ними наши современники: Ф.Тетянич, А.Животков, В.Реунов, И.Марчук , Л.Рапопорт, Г.Неледва, Р. Петрук, Л.Медведь,

П.Маков, А Криволап…

Музейная экспозиция выстраивалась таким образом, чтобы максимально дать представление о художественных школах Украины, ее региональных особенностях, знакомить с яркими творческими именами. Широко известные художественные проекты, инициированные музеем, всесторонне поддержаны основателем С.В.Цюпко:

«Художественная Карта Украины» сопровождалась цепью масштабных экспозиций и изданием сопроводительных полных каталогов. А прежде – постоянная работа и отбор произведений в мастерских, сбор библиографического материала. Шесть объемных выставок! Каждый регион отметился отдельным представлением, а вернисаж стал художественным событием страны, когда вся творческая среда сочла необходимым присутствовать!

Проект «Семейные ценности – Родственные связи» – многолетний источник исследования творческих династий, открывающий новые творческие имена, пробуждает интерес к тем, кто в свое время остался в тени. Это проект, восстанавливающий исторические взаимосвязи, указывающий на влияние семейных традиций, общественных событий в формировании личностных взглядов.

Возможности музейных фондов способствуют созданию любых экспозиционных подходов, в том числе и «Арт-вояж»» - передвижной проект, путешествующий к тем ценителям, кто ожидает возможности в своем городе ознакомиться со сборником!

Высокая планка, приподнятая сначала, помогает в работе, в возможности пополнения и популяризации коллекции. А это и закупка работ, и проведение пленэров, всевозможных выставочных проектов (в том числе и передвижных), издание полиграфической продукции (в том числе художественного альбома, каталогов) невозможно представить без основателя поддержки. Сопровождающим в работе музея стал и журнал «Файн Арт», до сих пор актуальный и интересный как профессионалам, так и углубляющим художественные знания. Важной формой работы в экспозиционных залах стала и экскурсионная с разными социальными группами, и творческие занятия с детьми/

Сегодняшний день музей решает те же задачи, но взгляд Сергея Викторовича устремлен на будущее. Постоянной остается мечта о постоянном доме для собственной коллекции.

С момента открытия музея складывалось так, что музей не раз менял адреса пребывания, и каждый раз представлял ценителям искусства свое обновленное лицо – либо масштабно-размашистое, либо камерно-частное.

Первый адрес по ул. Братская, в самом центре киевского Подола, в 2-х этажном особняке, в атмосфере лучших традиций частных сборников, начала свою самостоятельную жизнь. Концепция популяризации сборника, как отражение художественного достояния, творимого художниками, родившимися и теми, кто учился в Украине, кто творил на украинской земле, проявилась в полной мере.

Получив важные вдохновляющие сигналы общественной оценки, следующим адресом музейного пребывания стало огромное, в 3,5 тыс. м2, здание в три этажа на Глубочицкой. Сам масштаб здания направлял работу над постоянной экспозицией. Развернутая презентация расставила самые важные акценты. Даже цветовое решение залов подчеркнуло экспозиционный ряд как можно лучше. Именно тогда пришло и государственное отличие – «Музей года-2010».

Музей на Кирилловской снова вернулся посетителей в камерный формат. Но это только придало обороты выставочной работе. Самые разные проекты были рождены именно в этих залах. Кажется, все там настраивало к творческому подходу. Даже библиотека в открытом доступе и антикварное пианино поспособствовали единению изобразительного искусства и музыки, синтезу новых форм. Изюминкой музейного пространства стал и внутренний дворик, коллективно создававшийся и наполнявшийся жизнью. Он стал излюбленным местом для встреч, щедро даря возможность общения и творческого единения.

С благодарностью отталкиваясь от собственной истории, сегодняшний музейный взгляд устремлен на будущее. Мечта о своем Доме для музейной сокровищницы остается неизменной. Сергей Викторович Цюпко, продолжающий историю украинского меценатства, всегда ставит перед собой амбициозные планы. Воплощение в жизнь замыслов, совмещая благотворительную деятельность с музейным обустройством – признак сегодняшнего дня основателя музея.

Первый частный Музей современного украинского искусства будет иметь свой Дом!