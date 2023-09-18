18-летний парень случайно проснулся мультимиллионером

Подросток из Великобритании проверил свой банковский баланс и обнаружил, что он стал мультимиллионером.

Об этом пишет Mirror.

У 18-летнего Дина Гиллеспи было на счету 8,9 миллионов фунтов стерлингов. Парень был озадачен, потому что он не играл в лотерею.

Его мама по имени Каролайн была столь же шокирована: "Мы не могли поверить в это. Мой сын несколько часов думал, что он миллионер. Он пришел ко мне и сказал: "Я собираюсь заказать Porsche".

Как оказалось, накануне он перечислил на свой счет чек от бабушки в 8 900 фунтов стерлингов. Впрочем, из-за ошибки банка была переведена сумма с тремя лишними ноликами.

Женщина уговорила сына не тратить чужие средства: "Не будь глупым, это не наши деньги, нам нужно разобраться".

Впоследствии банк заметил ошибку и исправил ее. Счет был скорректирован.

"Как 18-летний парень, который был миллионером в течение дня, он просто не мог в это поверить. Он просто хотел пойти и потратить все, но если бы он это сделал, то должен был вернуть средства. Он думал, что все его дни рождения наступили в то утро. Это безумие", — добавила женщина.

Напомним, женщина 7 лет живет в машине и рассказала, сколько денег она тратит в месяц. Одно из преимуществ такого образа жизни для нее – гибкость.

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