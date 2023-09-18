18-річний хлопець випадково прокинувся мультимільйонером

Підліток із Великої Британії перевірив свій банківський баланс та виявив, що він став мультимільйонером.

Про це пише Mirror.

18-річний Дін Гіллеспі мав на рахунку 8,9 мільйона фунтів стерлінгів. Хлопець був спантеличений, тому що він не грав у лотерею.

Його мама на ім'я Каролайн була настільки ж шокована: "Ми не могли повірити в це. Мій син декілька годин думав, що він мільйонер. Він прийшов до мене і сказав :"Я збираюся замовити Porsche".

Як виявилося, напередодні він перерахував на свій рахунок чек від бабусі у розмірі 8 900 фунтів стерлінгів. Втім, через помилку банку було переведено суму із трьома зайвими ноликами.

Жінка вмовила сина не витрачати чужі кошти: "Не будь дурним, це не наші гроші, нам потрібно розібратися".

Згодом банк помітив помилку та виправив її. Рахунок був скоригований.

"Як 18-річний хлопець, який був мільйонером протягом дня, він просто не міг у це повірити. Він просто хотів піти і витратити все, але якби він це зробив, то мав би повернути кошти. Він думав, що всі його дні народження настали того ранку. Це шаленство", - додала жінка.

Нагадаємо, жінка 7 років живе у машині та розповіла, скільки грошей вона витрачає на місяць. Одна з переваг такого способу життя для неї – гнучкість.

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