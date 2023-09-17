Якому знаку зодіаку пощастить 18 вересня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 18 вересня?

День, коли відчиняються "двері" до будь-якої інформації – як професійної, так і особистісної якості. Необхідно скористатися новими даними для вирішення важливого питання – з ними зробити це буде легко і просто. В ділових і бізнес-питаннях бажано аналізувати свої досягнення та провали: висновки, зроблені в цей час, допоможуть досягти успіху в майбутньому. Що стосується здоров'я, особливо важливо берегти очі й голосові зв'язки – тобто менше працювати за комп'ютером і більше мовчати.

Овен

Овни цього дня можуть відчути себе трохи Менделєєвими – періодична система елементів їм, звісно, не насниться з тієї простої причини, що вона вже відкрита, але відповідь на важливе питання вони цілком можуть отримати. Головне, не відмахуватися від сновидінь як від чогось, що не має значення: за їхньою допомогою з нами розмовляє наша підсвідомість, якій вночі не заважають численні "перешкоди", тому вона може попередити нас про небезпеку чи, навпаки, потішити гарними новинами.

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