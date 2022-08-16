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Монилиоз: как спасти урожай, когда на яблонях гниют плоды

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Монилиоз: как спасти урожай, когда на яблонях гниют плоды

Почему яблоки гниют на деревьях и что с этим делать? / Фото: pixabay.com

Многие садоводы сталкиваются с проблемой, когда яблоки гниют прямо на ветках. Причин может быть много, однако наиболее популярной считается грибковая инфекция – монилиоз. Почему яблоки гниют и как спасти урожай – читайте в материале ТСН.ua.

Монилиоз – что это

Монолиоз или плодовая гниль – одно из самых опасных заболеваний среди плодовых деревьев. Его вызывает аскомицет Monilia, который очень быстро распространяется, поражая соседние деревья и кустарники. Монилиоз опасен не только для яблонь, но и для айвы, груши, косточковых деревьев.

Основные симптомы монилиоза:

  • на плодах появляются темные пятна, со временем увеличивающиеся;
  • яблоки гниют, на них появляются мелкие белые споры;
  • плоды опадают или полностью засыхают на ветвях.

Что делать, когда яблоки гниют на дереве

В этом случае помогут только химикаты-фунгициды. Для того чтобы спасти урожай, нужно:

  1. В начале весны яблони обязательно опрыскивают препаратами, в состав которых входит медь.
  2. Затем за 3-4 дня до начала цветения деревья снова опрыскивают любым препаратом с медью.
  3. Еще один опрыскивание проводят за месяц до начала уборки урожая. В этот раз используют раствор йода (на 10 литров воды требуется 10 мл йода).
  4. Последняя обработка производится осенью, когда весь урожай уже собран. Возделывать следует раствором медного купороса из расчета 100 г на 10 литров воды. На одно дерево нужно 2-3 литра.

Профилактика плодовой гнили

  • яблони лучше высаживать в хорошо проветриваемых местах;
  • проводите своевременную санитарную обрезку ветвей;
  • не забывайте ухаживать за стволовыми кругами, регулярно перекапывать почву;
  • убирайте опавшие листья и пораженную падалицу.

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