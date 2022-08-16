Монилиоз: как спасти урожай, когда на яблонях гниют плоды

Многие садоводы сталкиваются с проблемой, когда яблоки гниют прямо на ветках. Причин может быть много, однако наиболее популярной считается грибковая инфекция – монилиоз. Почему яблоки гниют и как спасти урожай – читайте в материале ТСН.ua.

Монилиоз – что это

Монолиоз или плодовая гниль – одно из самых опасных заболеваний среди плодовых деревьев. Его вызывает аскомицет Monilia, который очень быстро распространяется, поражая соседние деревья и кустарники. Монилиоз опасен не только для яблонь, но и для айвы, груши, косточковых деревьев.

Основные симптомы монилиоза:

на плодах появляются темные пятна, со временем увеличивающиеся;

яблоки гниют, на них появляются мелкие белые споры;

плоды опадают или полностью засыхают на ветвях.

Что делать, когда яблоки гниют на дереве

В этом случае помогут только химикаты-фунгициды. Для того чтобы спасти урожай, нужно:

В начале весны яблони обязательно опрыскивают препаратами, в состав которых входит медь. Затем за 3-4 дня до начала цветения деревья снова опрыскивают любым препаратом с медью. Еще один опрыскивание проводят за месяц до начала уборки урожая. В этот раз используют раствор йода (на 10 литров воды требуется 10 мл йода). Последняя обработка производится осенью, когда весь урожай уже собран. Возделывать следует раствором медного купороса из расчета 100 г на 10 литров воды. На одно дерево нужно 2-3 литра.

Профилактика плодовой гнили