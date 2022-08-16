Монилиоз: как спасти урожай, когда на яблонях гниют плоды

Многие садоводы сталкиваются с проблемой, когда яблоки гниют прямо на ветках. Причин может быть много, однако наиболее популярной считается грибковая инфекция – монилиоз. Почему яблоки гниют и как спасти урожай – читайте в материале ТСН.ua.
Монилиоз – что это
Монолиоз или плодовая гниль – одно из самых опасных заболеваний среди плодовых деревьев. Его вызывает аскомицет Monilia, который очень быстро распространяется, поражая соседние деревья и кустарники. Монилиоз опасен не только для яблонь, но и для айвы, груши, косточковых деревьев.
Основные симптомы монилиоза:
- на плодах появляются темные пятна, со временем увеличивающиеся;
- яблоки гниют, на них появляются мелкие белые споры;
- плоды опадают или полностью засыхают на ветвях.
Что делать, когда яблоки гниют на дереве
В этом случае помогут только химикаты-фунгициды. Для того чтобы спасти урожай, нужно:
- В начале весны яблони обязательно опрыскивают препаратами, в состав которых входит медь.
- Затем за 3-4 дня до начала цветения деревья снова опрыскивают любым препаратом с медью.
- Еще один опрыскивание проводят за месяц до начала уборки урожая. В этот раз используют раствор йода (на 10 литров воды требуется 10 мл йода).
- Последняя обработка производится осенью, когда весь урожай уже собран. Возделывать следует раствором медного купороса из расчета 100 г на 10 литров воды. На одно дерево нужно 2-3 литра.
Профилактика плодовой гнили
- яблони лучше высаживать в хорошо проветриваемых местах;
- проводите своевременную санитарную обрезку ветвей;
- не забывайте ухаживать за стволовыми кругами, регулярно перекапывать почву;
- убирайте опавшие листья и пораженную падалицу.