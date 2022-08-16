Моніліоз: як врятувати урожай, коли на яблунях гниють плоди

Багато садівників стикається з проблемою, коли яблука гниють прямо на гілках. Причин може бути багато, однак найбільш популярною вважається грибкова інфекція - моніліоз. Чому яблука гниють і як врятувати урожай - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Моніліоз - що це

Моноліоз або плодова гниль - одне з найнебезпечніших захворювань серед плодових дерев. Його викликає аскоміцет Monilia, який дуже швидко поширюється, вражаючи сусідні дерева і кущі. Моніліоз небезпечний не лише для яблунь, але й для айви, груші, кісточкових дерев.

Основні симптоми моніліозу:

на плодах з'являються темні плями, які з часом збільшуються;

яблука гниють, на них з'являються дрібні білі спори;

плоди опадають або повністю засихають на гілках.

Що робити, коли яблука гниють на дереві

В цьому випадку допоможуть лише хімікати-фунгіциди. Для того, щоб врятувати урожай, потрібно:

На початку весни яблуні обов'язково обприскують препаратами, до складу яких входить мідь. Потім за 3-4 дні до початку квітіння дерева знову обприскують будь-яким препаратом з мідю. Ще одне обприскування проводять за місяць до початку збирання урожаю. Цього разу використовують розчин йоду (на 10 літрів води потрібно 10 мл йоду). Останнє оброблення проводиться восени, коли весь урожай вже зібрано. Обробляти слід розчином мідного купоросу з розрахунку 100 г на 10 літрів води. На одне дерево потрібно 2-3 літри.

Профілактика плодової гнилі