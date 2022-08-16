Моніліоз: як врятувати урожай, коли на яблунях гниють плоди

Багато садівників стикається з проблемою, коли яблука гниють прямо на гілках. Причин може бути багато, однак найбільш популярною вважається грибкова інфекція - моніліоз. Чому яблука гниють і як врятувати урожай - читайте в матеріалі ТСН.ua.
Моніліоз - що це
Моноліоз або плодова гниль - одне з найнебезпечніших захворювань серед плодових дерев. Його викликає аскоміцет Monilia, який дуже швидко поширюється, вражаючи сусідні дерева і кущі. Моніліоз небезпечний не лише для яблунь, але й для айви, груші, кісточкових дерев.
Основні симптоми моніліозу:
- на плодах з'являються темні плями, які з часом збільшуються;
- яблука гниють, на них з'являються дрібні білі спори;
- плоди опадають або повністю засихають на гілках.
Що робити, коли яблука гниють на дереві
В цьому випадку допоможуть лише хімікати-фунгіциди. Для того, щоб врятувати урожай, потрібно:
- На початку весни яблуні обов'язково обприскують препаратами, до складу яких входить мідь.
- Потім за 3-4 дні до початку квітіння дерева знову обприскують будь-яким препаратом з мідю.
- Ще одне обприскування проводять за місяць до початку збирання урожаю. Цього разу використовують розчин йоду (на 10 літрів води потрібно 10 мл йоду).
- Останнє оброблення проводиться восени, коли весь урожай вже зібрано. Обробляти слід розчином мідного купоросу з розрахунку 100 г на 10 літрів води. На одне дерево потрібно 2-3 літри.
Профілактика плодової гнилі
- яблуні краще висаджувати в місцях, які добре провітрюються;
- проводьте своєчасне санітарне обрізання гілок;
- не забувайте доглядати за стовбуровими колами, регулярно перекопувати ґрунт;
- прибирайте опале листя та уражену падалицю.