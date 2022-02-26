На улицах Киева установят блок-посты

Движение в городе будет затруднено.

В Киеве установят блокпосты.

Об этом в своем видеообращении сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Где будут организованы блокпосты, городской голова не сообщил. Впрочем, предупредил, что передвижение в столице будет затруднено.

По его словам, все объекты критической инфраструктуры работают, курсирует общественный транспорт. Метро работает кроме Броварской линии. Станции работают для укрытия людей, подчеркнул Кличко.

Напомним, мэр Кличко сообщал, что российских оккупационных войск в украинской столице Киеве нет. По его словам, враг пробует. В частности со стороны Гостомеля и Житомира.