На вулицях Києва встановлять блок-пости 

Рух у місті буде ускладнений.

У Києві встановлять блок-пости.

Про це у своєму відеозверненні повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Де будуть організовані блок-пости, міський голова не повідомив. Втім попередив, що пересування у столиці буде ускладнене.

За його словами, всі об'єкти критичної інфраструктури працюють, курсує громадський транспорт. Метро працює, крім Броварської лінії. Станції працюють для укриття людей, наголосив Кличко.

Нагадаємо, мер Кличко повідомляв, що російських окупаційних військ в українській столиці Києві нема. За його словами, ворог намагається. Зокрема, зі сторони Гостомеля та Житомира.