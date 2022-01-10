Народные приметы, обряды и обычаи 10 января 2022

Ранним морозным вечером дружно распевались петухи — жди оттепели.
10 января верующие и церковь чтят память мучеников 20 000 в Никомидии сожженных, мучениц Агафьи, Домны и других, апостола от 70 Никанора Диакона, преподобного Симона Мироточивого, новосвященномученика Никодима (Кононова). Продолжаются праздники.
10 января: украинские народные приметы
- Серая ворона при закате одиночеством сидит на верхушке высочайшего дерева — жди свирепого мороза.
- Собака на снегу сворачивается "калачиком" — на мороз, а вытягивается, разбрасывает лапы — на оттепели.
- Если пес спит больше, чем обычно, нехотя двигается, перестает лаять – быть потеплением.
- Ранним морозным вечером дружно распевались петухи — жди оттепели.
10 января: церковный праздник
Древние христиане не боялись смерти. Они были готовы терпеть любые страдания, лишь бы не расставаться со Христом и не терять надежды на жизнь вечную. название Исмид).
В это время Римской империей правил император Максимиан (284-305). Он приказал разрушать христианские храмы, сжигать богослужебные книги и лишать христиан всех прав и должностей.
В праздник Рождества Христова, когда в Никомидийской соборной церкви собралось около 20 000 христиан, император послал в храм глашатая. Последний передал его повеление всем христианам выйти из церкви и принести жертву идолам. В противном случае император угрожал сжечь храм вместе со всеми, кто в нем молился. Однако все собравшиеся поклониться идолам отказались. Пока мучители готовились поджечь церковь, совершая Богослужение, епископ Анфим окрестил оглашенных и всех причастил Святых Христовых Таин. Все 20 000 молящихся умерли в огне.
Максимиан считал, что он уничтожил всех христиан Никомидии, однако вскоре узнал, что их много, что все они по-прежнему исповедуют свою веру и готовы умереть за Христа.
10 января: что нельзя делать
- лгать;
- подслушивать;
- подсматривать за другими.
10 января: народные традиции
Раньше вечером молодежь собиралась на вечерницы для того, чтобы гадать, знакомиться и завязывать отношения для дальнейшей свадьбы.
10 января: что следует сделать
Если принять колядников, то раньше считалось, что это станет залогом здоровья и счастья.
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