Народные приметы, обряды и обычаи 16 января 2022

Если январь мокрый и с оттепелями — жди холодного лета.
16 января церковь и верующие чтят память 30 воскресенья после Пятидесятницы, перед Богоявлением, пророка Малахии, мученика Гордия.
16 января: украинские народные приметы
- Появляются круги солнца или луны радужные круги — в ближайшие сутки погода ухудшится.
- Если деревья в январе часто покрываются инеем – на обильный урожай.
- Над лесом или кустарниками воздух засинел — к потеплению.
- Если январь мокрый и с оттепелями — жди холодного лета.
16 января: церковный праздник
Малахия – малый библейский пророк, последний из ветхозаветных пророков. По преданию, происходил из колена Завулона, умер в молодости; предсказывал в то время, как Иерусалимский храм был вновь построен после плена, вероятно, около 400 г. до н. е.; был таким же поборником веры и закона во дни Ездры и Неемии, как Огий и Захария – во дни Зоровавеля. Он обвиняет народ в нехватке ревности в жертвоприношениях, священников — за уклонение от веры, угрожает им Божьим судом за разные пороки и богохульство; в то же время он предрекает славу второго храма и ясно пророчествует о пришествии Мессии, явлении Предтечи и грядущем Божьем суде.
Во времена Иисуса его пророчества не только повторялись апостолами, но и были известны книжникам и народу.
16 января: что следует делать
Коров в этот день кормили овсяной или мучной кашей на молоке. Следили, чтобы в хлеву не было чужих во время доения. Чтобы уберечь скот от нечисти, хлев обмахивали метелками.
16 января: что не стоит делать
- хвастаться чем-то;
- гордиться.
16 января: народные традиции
Раньше верили, что коровы в этот день воруют молоко у коров.
Читайте также:
- Ретроградная Венера: гороскоп для всех знаков зодиака
- Ретроградная Венера: что нужно делать и что категорически запрещено
- Лунные и солнечные затмения-2022: точные даты и влияние
- Таропрогноз на 2022 год: что карты нам прочат
- Мистический прогноз на 2022 год: что руны нам прочат
- Супермесяц 2022: даты и влияние
- Луна без курса-2022: в чем таится угроза, что нужно делать и чего лучше избегать
- Месяц без курса в январе 2022: чем опасен этот период, что нужно делать и что категорически запрещено
- Уран вернулся к директному движению: что нужно делать и что категорически запрещено