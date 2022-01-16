Народные приметы, обряды и обычаи 16 января 2022

Если январь мокрый и с оттепелями — жди холодного лета.

16 января церковь и верующие чтят память 30 воскресенья после Пятидесятницы, перед Богоявлением, пророка Малахии, мученика Гордия.

16 января: украинские народные приметы

Появляются круги солнца или луны радужные круги — в ближайшие сутки погода ухудшится.

Если деревья в январе часто покрываются инеем – на обильный урожай.

Над лесом или кустарниками воздух засинел — к потеплению.

Если январь мокрый и с оттепелями — жди холодного лета.

16 января: церковный праздник

Малахия – малый библейский пророк, последний из ветхозаветных пророков. По преданию, происходил из колена Завулона, умер в молодости; предсказывал в то время, как Иерусалимский храм был вновь построен после плена, вероятно, около 400 г. до н. е.; был таким же поборником веры и закона во дни Ездры и Неемии, как Огий и Захария – во дни Зоровавеля. Он обвиняет народ в нехватке ревности в жертвоприношениях, священников — за уклонение от веры, угрожает им Божьим судом за разные пороки и богохульство; в то же время он предрекает славу второго храма и ясно пророчествует о пришествии Мессии, явлении Предтечи и грядущем Божьем суде.

Во времена Иисуса его пророчества не только повторялись апостолами, но и были известны книжникам и народу.

16 января: что следует делать

Коров в этот день кормили овсяной или мучной кашей на молоке. Следили, чтобы в хлеву не было чужих во время доения. Чтобы уберечь скот от нечисти, хлев обмахивали метелками.

16 января: что не стоит делать

хвастаться чем-то;

гордиться.

16 января: народные традиции

Раньше верили, что коровы в этот день воруют молоко у коров.

Читайте также:

Астрологический прогноз на 2022 год