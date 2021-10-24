Народные приметы, обряды и обычаи 24 октября

Вороны лежат на нижних ветвях деревьев — быть непогоде и ветру.
24 октября верующие и церковь почтили память святых отцов VII Вселенского собора, апостола Филиппа, одного из семи диаконов, преподобного Феофана, исповедника, создателя канонов, епископа Никейского, преподобного Феофана, постника Печерского, в Ближних пещерах, мучениц Зинаида i Филонилы.
24 октября: церковный праздник
Святой апостол Филипп среди 70 апостолов, родился в Кесарии Палестинской был женат и имел детей. После Сошествия Святого Духа двенадцать апостолов поставили его на служение диакона в Иерусалимской Церкви. Когда начались гонения, и первомученика Стефана иудеи побили камнями, апостол Филипп покинул Иерусалим. Он переселился в Самарию, и там успешно проповедовал христианство.
По указанию Ангела Господня апостол отправился на дорогу, которая соединяла Иерусалим с Газой, и там встретил сановника царицы Эфиопской, которого также обратил в христианство.
Апостол Филипп неутомимо проповедовал Слово Божие во многих странах Ближнего Востока, расположенных рядом с Палестиной. В Иерусалиме апостолы рукоположили его в сан епископа в Лидду, где он крестил многих. Скончался святой Филипп в глубокой старости.
24 октября: народные традиции
Наши предки в этот день отправлялись на мельницу и мололи муку, чтобы сделать заготовки на зиму.
24 октября: что надо сделать
Хорошей приметой считается съесть на завтрак прежде всего хлеб или выпечку. Это поможет со здоровьем.
24 октября: что не стоит делать
- ругаться;
- ссориться.
24 октября: украинские народные приметы
- Дикие гуси на отлете — конец бабьему лету.
- Вороны лежат на нижних ветвях деревьев — быть непогоде и ветру.
- Рано линяют голуби — на ранние заморозки и холодную зиму.
- Голубь, отдыхая, прячет одну ножку в перья жди резкого похолодания.
Читайте также:
- Мистические руны: как гадать на древней азбуке
- Мистический прогноз на октябрь: что руны нам предвещают
- Лунный календарь на октябрь: когда полнолуние и новолуние
- Эзотерические лайфхак октября: пять советов
- Сатурн снова стал директным: что делать
- Меркурий перестал быть ретроградным: гороскоп для всех знаков зодиака
- Плутон перестал быть ретроградным: как пережить этот астрологический период
- Завершился последний ретроградный Меркурий 2021: правила поведения
- Период ретроградного Юпитера завершился: что следует делать дальше
- Мистический прогноз на 18-24 октября: что руны нам предвещают
- Таропрогноз на 18-24 октября: что карты нам предвещают
- День ангела 24 октября: кого поздравлять с днем рождения этого дня