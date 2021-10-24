Народные приметы, обряды и обычаи 24 октября

Вороны лежат на нижних ветвях деревьев — быть непогоде и ветру.

24 октября верующие и церковь почтили память святых отцов VII Вселенского собора, апостола Филиппа, одного из семи диаконов, преподобного Феофана, исповедника, создателя канонов, епископа Никейского, преподобного Феофана, постника Печерского, в Ближних пещерах, мучениц Зинаида i Филонилы.

24 октября: церковный праздник

Святой апостол Филипп среди 70 апостолов, родился в Кесарии Палестинской был женат и имел детей. После Сошествия Святого Духа двенадцать апостолов поставили его на служение диакона в Иерусалимской Церкви. Когда начались гонения, и первомученика Стефана иудеи побили камнями, апостол Филипп покинул Иерусалим. Он переселился в Самарию, и там успешно проповедовал христианство.

По указанию Ангела Господня апостол отправился на дорогу, которая соединяла Иерусалим с Газой, и там встретил сановника царицы Эфиопской, которого также обратил в христианство.

Апостол Филипп неутомимо проповедовал Слово Божие во многих странах Ближнего Востока, расположенных рядом с Палестиной. В Иерусалиме апостолы рукоположили его в сан епископа в Лидду, где он крестил многих. Скончался святой Филипп в глубокой старости.

24 октября: народные традиции

Наши предки в этот день отправлялись на мельницу и мололи муку, чтобы сделать заготовки на зиму.

24 октября: что надо сделать

Хорошей приметой считается съесть на завтрак прежде всего хлеб или выпечку. Это поможет со здоровьем.

24 октября: что не стоит делать

ругаться;

ссориться.

24 октября: украинские народные приметы

Дикие гуси на отлете — конец бабьему лету.

Вороны лежат на нижних ветвях деревьев — быть непогоде и ветру.

Рано линяют голуби — на ранние заморозки и холодную зиму.

Голубь, отдыхая, прячет одну ножку в перья жди резкого похолодания.

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