Почти 7 миллионов украинцев уже полностью вакцинированы от коронавируса

Почти 7 миллионов украинцев уже полностью вакцинированы от коронавируса

Всего проведено уже 15,8 миллионов прививок.

Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 6,96 миллиона человек. В целом проведено уже более 15,8 миллионов прививок.

Об этом сообщают в Минздраве Украины.

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Так отмечают, что за последние сутки из которых — 177 000, большинство — первой дозой. "За сутки 23 октября в Украине 177 730 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 129 530 человек полностью иммунизированы — 48 200 человек", — говорится в сообщении.

Прививки проводились 839 мобильными бригадами по иммунизации, 2551 пунктами прививки и 403 центрами вакцинации населения.

95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — не вакцинированные.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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