Акционный тариф будет действовать до конца этого года.

Компания "Новая Почта" снизила тариф на доставку в поштоматы и установила единый тариф — 35 гривен. Специальный акционный тариф на эту услугу будет действовать в период с 19 октября по 31 декабря.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Компания установила единый тариф на доставку в поштомат — 35 гривен. Он будет действовать независимо от географического направления и веса самого отправления на территории всей Украины", — говорится в сообщении.

Кроме того, в течение действия акционного тарифа комиссия за дополнительные услуги "Денежный перевод" и "Контроль оплаты" взиматься не будет. Также сообщается, что до конца года "Новая почта" планирует расширить сеть поштоматов до 17 тысяч.

Напомним, ранее сообщалось, что "Новая почта" обновила тарифы на доставку посылок из иностранных интернет-магазинов. Чем больше вес заказа, тем меньше нужно будет платить за доставку. "Новая почта" изменила тарифы на доставку посылок из иностранных интернет-магазинов через сервис "NP Shopping".

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