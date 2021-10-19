Корниенко стал первым вице-спикером Рады

Назначение Корниенко поддержали 256 нардепов.

Глава партии "Слуга народа" Александра Корниенко избран первым вицеспикером Верховной Рады Украины. Его назначение поддержали 256 народных депутатов.

Соответствующее решение приняли парламентарии на заседании 19 октября.

Назначение Александра Корниенко поддержали 256 народных депутатов (222 голоса "за" от "Слуги народа", 13 — от "За майбутнє", 17 — от "Довіри", 4 — от внефракционных), против — 4, воздержались — 80.

Ранее должность первого вице-спикера занимал Руслан Стефанчук, который стал главой Рады и занял место уволенного Александра Разумкова.

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