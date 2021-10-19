Корнієнко став першим віцеспікером Ради

Призначення Корнієнка підтримали 256 нардепів.

Голову партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка обрано першим віцеспікером Верховної Ради України. Його призначення підтримали 256 народних депутатів.

Відповідне рішення ухвалили парламентарі під час засідання 19 жовтня.

Призначення Олександра Корнієнка підтримали 256 народних депутатів (222 голоси "за" від "Слуги народу", 13 - від "За майбутнє", 17 - від "Довіри", 4 - від позафракціних), проти - 4, утримались - 80.

Раніше посаду першого віцеспікера обіймав Руслан Стефанчук, який став головою Ради і зайняв місце звільненого Олександра Разумкова.

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