Акційний тариф діятиме до кінця цього року.

Компанія "Нова пошта" знизила тариф на доставку в поштомати та встановила єдиний тариф – 35 гривень. Спеціальний акційний тариф на цю послугу діятиме у період від 19 жовтня до 31 грудня.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Компанія встановила єдиний тариф на доставку у поштомат – 35 гривень. Він діятиме незалежно від географічного напрямку та ваги самого відправлення на території всієї України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, протягом дії акційного тарифу комісія за додаткові послуги "Грошовий переказ" та "Контроль оплати" стягуватися не буде. Також повідомляється, що до кінця року "Нова пошта" планує розширити мережу поштоматів до 17 тисяч.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Нова пошта" оновила тарифи на доставляння посилок з іноземних інтернет-магазинів. Чим більша вага замовлення, тим менше потрібно буде платити за доставку. "Нова пошта" змінила тарифи на доставляння посилок з іноземних інтернет-магазинів через сервіс "NP Shopping".

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