Іменинниця Леся Нікітюк у короткій піжамі продемонструвала нескінченно довгі ноги

Ведучій виповнюється 34 роки.

Українська телеведуча Леся Нікітюк сьогодні, 19 жовтня, святкує день народження.

Знаменитості виповнюється 34 роки. З цієї нагоди Леся у себе на сторінці в Instagram розмістила знімки, на яких показала з чого розпочала день. На фото іменинниця постає у короткій рожевій піжамці, сидячи на підлозі.

instagram.com/lesia_nikituk

Поруч з Нікітюк величезні святкові кульки і рожевий торт, прикрашений полуницею. На світлинах ведуча демонструє свої нескінченно довгі ноги. Авторкою цих знімків виступила знаменита зіркова фотографиня Соня Плакидюк.

"А в зірочки сьогодні день народження. Я б хотіла, щоб сьогодні всі побажання, які ви мені напишите і скажете, збулися! Святкуєм разом сьогодні в сторіс! Всіх люблю" – анонсувала Нікітюк.

instagram.com/lesia_nikituk

Вітати колегу кинулося чимало зірок. "Зірко, з днем народження! Натхнення і хлопця гарного! Щастя!" – побажав Дмитро Гордон. "Манюня, з днем народження. Ти - радість", - зазначила солістка The Hardkiss Юлія Саніна. "Не їж. Це реквізит. З днем народження", - зазначив ведучий Андрій Бедняков.

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