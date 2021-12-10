Подборка фильмов к новогодним праздникам

В декабре каждый из нас хочет погрузиться в зимнюю сказку вместе с теплыми комедиями, романтическими историями и увлекательными детективами, сюжет которых разворачивается в канун волшебного Рождества и Нового года.

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В фильме рассказывается о паре, которая знакомится в канун Рождества в универмаге. Их встреча оставляет приятные впечатления, поэтому новые знакомые продолжают ее в ресторане "Интуиция". Это могло быть первым и последним свиданием, но судьба сложилась так, что Джонатан и Сара снова встречаются. Им непросто, потому что отказываться от налаженной личной жизни ради того, кого видишь вторично в жизни – это безумие. Пара решает обменяться телефонами, но очень необычным способом, Сара записывает свой на форзаце книги, а Джонатан – на банкноте. Попадет ли к кому-нибудь из них тот же номер?

Рождество уже совсем близко, а всех эльфов, готовящих подарки для детей, утомила страшная болезнь. Без помощников праздник – под угрозой срыва, поэтому Санти срочно нужно найти выход из этой тяжелой ситуации. А именно – отправиться в аптеку за большим количеством лекарства. У продавцов сразу возникает удивление, когда к ним приходит очень странный вид дедушка с заказом товара в 92 тысячи единиц, поэтому фармацевты решают вызвать полицию. Защитники закона также не верят, что перед ними сам Санта Клаус, и поэтому арестовывают его. Еще немного и праздник будет окончательно сорван, но неужели в этом мире не найдется ни одного человека, который помог волшебнику?

Для большинства людей персонаж Санта Клауса является олицетворением новогодней сказки и светлых эмоций. Но может ли он быть невыносимым? Конечно! Вилли страстный поклонник алкогольных напитков, и работа Сантой кажется ему удобным прикрытием, чтобы воровать его в торговом центре. Кроме этого, главному герою приходится работать с детьми, которых он просто ненавидит. И все же, один мальчик смог перевернуть его жизнь вверх дном.

Картина вышла в мировой прокат в 1946 году и с тех пор справедливо считается классикой романтического кино. У Джорджа Бейли есть все, что необходимо для счастья: он встретил свою любовь и успешно продолжил дело отца. Остались лишь несбыточные мечты юности, время от времени закрадывающиеся к его сердцу болезненными напоминаниями. Сейчас он окружен одними неудачами и это настолько его огорчает, что Джордж даже прибегает к мыслям о самоубийстве. Чтобы спасти мужчину, небесная канцелярия отправляет к нему ангела, откроющего для Бейли мир, которого тот раньше не видел!

Рутинная жизнь привела богатого бизнесмена Дрю Летама на Рождество в родной дом, где прошли счастливые годы детства. Несмотря на то, что там уже давно живут чужие люди, это не смогло испортить мужчине праздничное настроение. За большое вознаграждение в размере 250 тысяч долларов он предложил семье Валко на несколько дней стать его родителями и отметить праздник вместе, как он и мечтал – в дружеском семейном кругу. Вот только деньги привлекают далеко не всех его новых родственников, да и сами Валко, кажется, редкая семейка психопатов…

Как и в первой части, в центре сюжета – молодые, привлекательные мамочки, очень любящие повеселиться. Они действительно воплощением идеальных женщин: бережные матери, прекрасные и верные жены, внимательные домохозяйки. Кроме того, каждая из них усердно работает над своей карьерой. Наблюдая за ними, окружающие восхищаются, ведь не понимают – как они умудряются успевать делать все сразу. В планах на Рождество – устроить громкую вечеринку, но кое-что может им помешать, ведь их респектабельные мамы неожиданно решили нанести им визит.

Сказочная история о настоящем рае для детей – магазин игрушек. Здесь все живет по волшебным законам. Игрушки любят поговорить, самолеты сами поднимаются в воздух, а мячи играют друг с другом, подпрыгивая к потолку. Владелец магазина, волшебник Магориум, собирается отойти от дел, наняв бухгалтера. Хозяин передает свой пост юной служащей, пианистке Молли Махоуни. Вот только потеряв интерес к жизни, девушка едва не доводит здание игрушек до разрушения. Есть ли надежда возродить отличный магазин и снова наполнить его веселым шумом и детским смехом

Фильм понравится любителям правдивых и впечатляющих историй. "Рождественский коттедж" основан на реальных событиях из жизни знаменитого американского художника Томаса Кинкейда. Он с братом приезжает на Рождество в родной дом, где живет их мама. Снаружи – коттедж поражает красотой, а внутри все разваливается на части. Денег на ремонт помещения катастрофически не хватает, но судьба подготовила судьбоносные знакомства, которые позволят главному герою проявить художественный талант и заработать необходимые средства…

По сюжету, Люси Хилл – уверенная в себе женщина, непрерывно двигающаяся по карьерной лестнице к вершинам. Из жаркого Майами ее отправляют в командировку в Миннесоту, которая известна своим суровым климатом. Там главной героине придется оценить работу фабрики и сократить штат, но после такой новости сотрудники подготовили для нее совсем не теплый прием… Люси даже не подозревала, из-за каких испытаний придется пройти в этом холодном городе.

Создатели фильма "1+1" подготовили для зрителей комедию, полностью отвечающую французскому стилю. Макс – свадебный распорядитель с многолетним опытом. За годы работы он сталкивался с множеством прихотей жениха, а также с разнообразными сложными ситуациями. Поэтому вряд ли его напугает амбициозный проект – свадьба в замке XVII века. Макс знает: секрет успеха в слаженной работе всей команды. Но что-то пошло не по плану. Официанты, которых и так не хватает, отказываются одевать форму, соответствующую теме мероприятия, на пир приезжают не те музыканты, а фотограф вообще угрожает гостям. Удастся ли главному герою справиться с этим?

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