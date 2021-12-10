Добірка фільмів до новорічних свят

У грудні кожен з нас бажає поринути у зимову казку разом з теплими комедіями, романтичними історіями та захоплюючими детективами, сюжет яких розгортається напередодні чарівного Різдва та Нового року.

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У фільмі розповідається про пару, яка знайомиться напередодні Різдва в універмазі. Їхня зустріч залишає лише приємні враження, тому нові знайомі продовжують її в ресторані "Інтуїція". Це могло бути першим і останнім побаченням, але доля склалася так, що Джонатан і Сара знову зустрічаються. Їм непросто, бо відмовлятися від налагодженого особистого життя заради того, кого бачиш вдруге в житті, – це безумство. Пара вирішує обмінятися телефонами, але у дуже незвичний спосіб, Сара записує свій на форзаці книги, а Джонатан – на банкноті. Чи потрапить до когось із них той самий номер?

Різдво вже зовсім близько, а всіх ельфів, які готують подарунки для дітей, зморила страшна хвороба. Без помічників свято – під загрозою зриву, тому Санті терміново необхідно знайти вихід із цієї важкої ситуації. А саме – відправитися в аптеку за великою кількістю ліків. У продавців відразу виникає здивування, коли до них приходить дуже дивного вигляду дідусь із замовленням товару в 92 тисячі одиниць, тому фармацевти вирішують викликати поліцію. Захисники закону також не вірять, що перед ними – сам Санта Клаус, і тому заарештовують його. Ще трохи й свято буде остаточно зірвано, але невже в цьому світі не знайдеться жодної людини, яка б допомогла чарівнику?

Для більшості людей персонаж Санта Клауса є уособленням новорічної казки та найсвітліших емоцій. Та чи може він бути нестерпним? Звісно! Віллі палкий шанувальник алкогольних напоїв, і робота Сантою здається йому зручним прикриттям, щоб красти їх у торговому центрі. Крім цього, головному герою доводиться працювати з дітьми, яких він просто ненавидить. Та все ж таки, один хлопчик зміг перевернути його життя догори дригом…

Картина вийшла у світовий прокат у 1946 році та з тих часів справедливо вважається класикою романтичного кіно. Джордж Бейлі має все, що необхідно для щастя: він зустрів своє кохання й успішно продовжив справу батька. Залишились лише нездійсненні мрії юності, що час від часу закрадаються до його серця болісними нагадуваннями. Зараз він оточений одними невдачами й це настільки його засмучує, що Джордж навіть вдається до думок про самогубство. Щоб врятувати чоловіка, небесна канцелярія відправляє до нього ангела, який відкриє для Бейлі світ, якого той раніше не бачив!

Рутинне життя привело багатого бізнесмена Дрю Летама на Різдво до рідного будинку, де минули щасливі роки дитинства. Попри те, що там вже давно живуть чужі люди – це не змогло зіпсувати чоловіку святкового настрою. За велику винагороду, розміром 250 тисяч доларів, він запропонував родині Валко на декілька днів стати його батьками та відзначити свято разом, як він і мріяв – у дружньому сімейному колі. От тільки гроші приваблюють далеко не всіх його нових родичів, та й самі Валко, здається, є рідкісною сімейкою психопатів…

Як і в першій частині, у центрі сюжету – молоді, привабливі матусі, що дуже люблять повеселитися. Вони дійсно є втіленням ідеальних жінок: дбайливі матері, прекрасні та вірні дружини, уважні домогосподарки. Крім того, кожна з них старанно працює над своєю кар'єрою. Спостерігаючи за ними, оточуючі захоплюються, адже не розуміють – як вони примудряються встигати робити все й одразу. У планах на Різдво – влаштувати гучну вечірку, але дещо може їм завадити, адже їхні респектабельні мами неочікувано надумали нанести їм візит.

Казкова історія про справжній рай для дітей – магазин іграшок. Тут все живе за чарівними законами. Іграшки люблять поговорити, літаки самі здіймаються у повітря, а м'ячі грають один з одним, підстрибуючи до стелі. Власник магазину, чарівник Магоріум, збирається відійти від справ, найнявши бухгалтера. Господар передає свою посаду юній службовці, піаністці Моллі Махоуні. Ось тільки втративши інтерес до життя, дівчина ледь не доводить будинок іграшок до руйнування. Чи є надія відродити чудовий магазин і знову наповнити його веселим шумом та дитячим сміхом

Фільм точно сподобається любителям правдивих та вражаючих історій. "Різдвяний котедж" оснований на реальних подіях із життя знаменитого американського художника Томаса Кінкейда. Він із братом приїжджає на Різдво до рідного дому, де зараз мешкає їх мама. Зовні – котедж вражає красою, а всередині все розвалюється на частини. Грошей на ремонт приміщення катастрофічно не вистачає, але доля підготувала доленосні знайомства, який дозволить головному герою проявити художній талант та заробити необхідні кошти…

За сюжетом, Люсі Хілл – впевнена у собі жінка, що безупинно рухається кар’єрними сходами до вершин. Зі спекотного Майамі її відправляють у відрядження в Міннесоту, яка відома своїм суворим кліматом. Там головній героїні доведеться оцінити роботу фабрики та скоротити штат, але після такої новини співробітники підготували для неї зовсім не теплий прийом… Люсі навіть не підозрювала, через які випробування доведеться пройти у цьому холодному місті.

Творці фільму "1+1" підготували для глядачів комедію, що повністю відповідає французькому стилю. Макс – весільний розпорядник із багаторічним досвідом. За роки роботи він стикався з безліччю забаганок наречених, а також із різноманітними складними ситуаціями. Тому навряд чи його злякає амбітний проєкт – весілля у замку XVII століття. Макс знає: секрет успіху в злагодженій роботі всієї команди. Та щось пішло не по плану. Офіціанти, яких і так не вистачає, відмовляються вдягати форму, яка відповідає темі заходу, на бенкет приїжджають не ті музиканти, а фотограф взагалі погрожує гостям. Чи вдасться головному герою впоратися з цим?

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