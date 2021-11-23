Преимущества Черной пятницы 

Черная пятница или Black Friday – это день огромных скидок и выгодных покупок. Традиция делать скидки и распродажи пришла к нам из США. Она прижилась на территории нашего государства. Каждый человек с нетерпением ждет Черную пятницу, ведь именно в этот день люди получают самые выгодные цены на товары.

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Одним из самых популярных товаров в черную пятницу являются роботы-пылесосы. В магазине представлен широкий выбор такой техники на любой вкус и финансовыми возможности, с любыми функциями. Например, влажная уборка, наличие мешка для сбора пыли, крупногабаритные или компактные, с гипоаллергенным фильтром, разных дизайнов и производителей.

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