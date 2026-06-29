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Путин прокомментировал ультиматум Зеленского, Иран и США договорились о перемирии: главные новости ночи 29 июня 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 29 июня 2026 года:
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Массированная атака дронов накрыла оккупированный Крым: взрывы в Севастополе, Керчи и Феодосии Читать далее –>
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