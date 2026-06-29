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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
266
Время на прочтение
1 мин

Путин прокомментировал ультиматум Зеленского, Иран и США договорились о перемирии: главные новости ночи 29 июня 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Путин и Лукашенко

Путин и Лукашенко / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 29 июня 2026 года:

  • «Грубые окрики»: Путин раскрыл реакцию Лукашенко по требованию Зеленского отключить ретрансляторы Читать далее –>

  • Массированная атака дронов накрыла оккупированный Крым: взрывы в Севастополе, Керчи и Феодосии Читать далее –>

  • США и Иран договорились о прекращении атак — Axios Читать далее –>

  • Украина отдаст часть полномочий и изменит Конституцию при вступлении в ЕС — Стефанчук Читать далее –>

  • Ночью российские захватчики атаковали Украину беспилотниками Читать далее –>

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Дата публикации
Количество просмотров
266
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