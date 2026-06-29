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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
694
Час на прочитання
1 хв

Путін прокоментував ультиматум Зеленського, Іран та США домовилися про перемирʼя: головні новини ночі 29 червня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Путін та Лукашенко

Путін та Лукашенко / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 29 червня 2026 року:

  • «Грубі окрики»: Путін розкрив реакцію Лукашенка на вимогу Зеленського вимкнути ретранслятори Читати далі –>

  • Масована атака дронів накрила окупований Крим: вибухи в Севастополі, Керчі та Феодосії Читати далі –>

  • США та Іран домовилися про припинення атак — Axios Читати далі –>

  • Україна віддасть частину повноважень та змінить Конституцію під час вступу до ЄС — Стефанчук Читати далі –>

  • Вночі російські загарбники атакували Україну безпілотниками Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
694
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