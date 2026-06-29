Олександр Алфьоров / © Facebook-сторінка Олександра Алфьорова

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Цього року Україна направить пошукову групу до Польщі для пошуку місць поховання українців, убитих під час операції «Вісла» та інших репресій.

Про це в етері Еспресо розповів голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров.

За його словами, йдеться про відновлення пам’яті українців, які стали жертвами комуністичного режиму на території Польщі.

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«Мова йде про дітей, жінок, літніх людей, яких вбили польські комуністи або інші посібники авторитарної влади, яка була в Польщі. Все це робиться, щоб імена наших мучеників теж були відновлені. Це буде справедливо», — сказав Алфьоров.

Він наголосив, що Україна розраховує на подальшу співпрацю з польською стороною у питаннях пошуку та перепоховання загиблих.

«Ми очікуємо на продовження наших робочих стосунків між нашими інституціями, між нашими державами. Для нас наші вбиті — це не елемент політики, наші вбиті — це наші янголи, які за нас сьогодні моляться і за нашу перемогу над Росією. Наша справа теж їх знайти і перепоховати», — додав очільник Українського інституту національної пам’яті.

Алфьоров також звернув увагу, що оцінки процесу пошукових робіт та ексгумації в Україні й Польщі нерідко відрізняються. На його думку, окремі заяви польської сторони можуть бути маніпулятивними через вибіркове подання інформації.

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«Пошукові дослідження дуже важливі для польської держави і для польського народу. Ми ставимося з глибокою повагою до їхніх почуттів і бажання перепоховати вбитих громадян Речі Посполитої, згідно з християнським церемоніалом, згідно з традицією», — зазначив він.

Водночас керівник Українського інституту національної пам’яті визнав, що йому прикро через недостатню оцінку роботи української сторони.

«Для мене, як для керівника Українського інституту національної пам’яті, може бути неприємним те, що польська сторона не оцінює діяльність нашого інституту як такого, що надає дозволи на ексгумацію, як того, що надає і витрачає українські бюджетні гроші на спостереження за цими роботами», — сказав Алфьоров.

Водночас він наголосив, що головним залишається продовження спільної роботи та гідне вшанування загиблих.

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«Але для мене також головне, щоб ця справа рухалася і щоб згідно християнської традиції були перепоховані люди, які загинули в страшному конфлікті під час Другої світової війни. Тому ми робимо все для цього», — підсумував Алфьоров.

Раніше повідомлялося, що журналіст Віталій Портников заявив, що польский презент заради політичсних девідендів перейшов всі «червоні лінії».

Ми раніше інформували, що гучна та безапеляційна заява Ярослава Качинського спровокувала серйозне напруження та поставила під загрозу подальший рух України до європейської спільноти.

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