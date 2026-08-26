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Россия атаковала Украину баллистическими ракетами: что известно о целях
Враг запустил баллистическую ракету в направлении города Сумы.
Российские захватчики в ночь на 26 августа атаковали Украину баллистическими ракетами.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
Отмечается, что враг запустил баллистическую ракету в направлении Сумы.
Также мониторинговые каналы сообщали о запуске еще двух целей через Сумскую область в направлении Полтавской области. Впоследствии они скрылись с радаров.
Ранее сообщалось, что Россия взялась за новый террор, теперь начала уничтожать торговые центры в Украине.
Мы ранее информировали, что удары по российским НПЗ и логистике заставили Кремль нервничать и угрожать Киеву новыми атаками.
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