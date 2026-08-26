Россия атаковала Украину баллистическими ракетами: что известно о целях

Враг атакует Украину / © Getty Images

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Российские захватчики в ночь на 26 августа атаковали Украину баллистическими ракетами.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

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Отмечается, что враг запустил баллистическую ракету в направлении Сумы.

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Также мониторинговые каналы сообщали о запуске еще двух целей через Сумскую область в направлении Полтавской области. Впоследствии они скрылись с радаров.

Ранее сообщалось, что Россия взялась за новый террор, теперь начала уничтожать торговые центры в Украине.

Мы ранее информировали, что удары по российским НПЗ и логистике заставили Кремль нервничать и угрожать Киеву новыми атаками.

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