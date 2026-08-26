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Росія атакувала Україну балістичними ракетами: що відомо про цілі
Ворог запустив балістичну ракету в напрямку міста Суми.
Російські загарбники в ніч проти 26 серпня атакували Україну балістичними ракетами.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Зазначається, що ворог запустив балістичну ракету в напрямку міста Суми.
Також моніторингові канали повідомляли про запуск ще двох цілей через Сумську область у напрямку Полтавщини. Згодом вони зникли з радарів.
Раніше повідомлялося, що Росія взялася за новий терор, тепер почала знищувати торговельні центри в Україні.
Ми раніше інформували, що удари по російських НПЗ і логістиці змусили Кремль нервувати й погрожувати Києву новими атаками.
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