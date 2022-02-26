Связь и мобильный интернет никто не будет отключать – Госспецсвязь

Связь и мобильный интернет никто не будет отключать – Госспецсвязь

Возможны перебои из-за перегрузки сетей.

В Госспецсвязи обещают, что связь и мобильный Интернет не отключат.

В Украине не будут отключать ни мобильную связь, ни интернет. Об этом сообщила пресс-служба Госспецсвязи.

"Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины как администратор связи Украины уверяет, что информация, которая распространяется фейковыми телеграмм-каналами и пророссийскими СМИ не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

Сети мобильных операторов работают стабильно. Единственное: возможные перебои, связанные с перегрузкой этих сетей.

В районах, где происходят боевые действия, могут быть повреждения. Впрочем, связь обещают восстановить.

Сейчас информации о существенных повреждениях, которые делают невозможным работу мере, нет.

Как сообщалось, мобильные операторы и банки предоставляют украинцам возможность бесплатного пользования своими услугами. В частности поддерживает украинцев Lifecell, Киевстар, Vodafone, Укртелеком и ПриватБанк.