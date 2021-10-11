Украина против России: в Гааге начнется первый раунд дебатов по делу украинских моряков

Украина против России: в Гааге начнется первый раунд дебатов по делу украинских моряков

Украина будет требовать, чтобы РФ привлекли к ответственности за незаконное задержание украинских кораблей и моряков.

Украина против России — сегодня, 11 октября, в Гааге начнется первый раунд дебатов по делу украинских моряков.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Первой свои аргументы изложит российская сторона, а завтра, 12 октября, слово будет у украинской делегации.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники в Керченском проливе обстреляли и захватили три украинские военные суда и задержали 24 моряка, обвинив их в незаконном пересечении российской границы.

Украина в Гааге будет настаивать, что Россия нарушила международное право в части иммунитета военных кораблей. И будет требовать, чтобы россиян привлекли к ответственности за незаконное задержание украинских кораблей и моряков, которые 9 месяцев провели в российском плену. В 2019 году Международный трибунал по морскому праву на запрос Украины обязал Россию освободить моряков и вернуть Украине лодки. Украинские моряки вернулись домой в результате обмена пленными и задержанными между Украиной и Россией, впоследствии россияне отдали и военные суда.

Новости мира: в Гааге начнется первый раунд дебатов по делу украинских моряков

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