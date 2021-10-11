Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 11 октября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 11 октября

За последние сутки количество больных выросло почти на 9 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 11 октября зафиксировано 8 832 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 207 человек, 2 053 пациента выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 2 672 человека.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 23 675 человек;

методом ИФА — 3 480 человек;

экспресс-тестами — 24 909 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 550 089 человек;

выздоровели — 2 292 480 человек;

летальных исходов — 58 700;

проведено ПЦР-тестов — 13 277 259.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях.

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