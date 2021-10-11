Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 11 октября

За последние сутки количество больных выросло почти на 9 тысяч.
В Украине по состоянию на утро 11 октября зафиксировано 8 832 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 207 человек, 2 053 пациента выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки было госпитализировано 2 672 человека.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 23 675 человек;
- методом ИФА — 3 480 человек;
- экспресс-тестами — 24 909 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 550 089 человек;
- выздоровели — 2 292 480 человек;
- летальных исходов — 58 700;
- проведено ПЦР-тестов — 13 277 259.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях.