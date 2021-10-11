Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 11 жовтня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 11 жовтня

За останню добу кількість хворих зросла на майже 9 тисяч.

В Україні станом на ранок 11 жовтня зафіксовано 8 832 нові випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 207 людей, 2 053 пацієнти одужали.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2 672 особи.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 23 675 осіб;

методом ІФА – 3 480 осіб;

експрестестами – 24 909 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 550 089 осіб;

одужало – 2 292 480 осіб;

летальних випадків – 58 700;

проведено ПЛР-тестувань – 13 277 259.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1419), Дніпропетровській (765), Одеській (690), Запорізькій (687) та Житомирській (510) областях.

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