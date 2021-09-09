Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Украинца экстрадировали в США за "торговлю" компьютерными паролями

Украинца экстрадировали в США за "торговлю" компьютерными паролями

visualhunt.com

По данным следствия, Глеб Иванов-Толпинцев взломал более 20 тысяч компьютеров.

Гражданина Украины, обвиняемого в "торговле компьютерными паролями", экстрадировали в США.

Об этом со ссылкой на американское Министерство юстиции в среду, 8 сентября, сообщает France 24.

Украинца, арестованного в Польше в октябре 2020 года, передали Соединенным Штатам по соглашению между двумя странами. Мужчина будет находиться под стражей до судебного заседания.

Отмечается, что 28-летнего Глеба Иванова-Толпинцева подозревают во взломе десятков тысяч компьютеров и продаже их кодов доступа в "темной" части глобальной Сети.

Согласно обвинительному заключению, с 2016 года он контролировал "ботнет" — сеть компьютеров, зараженных вредоносным ПО без ведома их владельцев — и использовал его для расшифровки паролей.

При обмене с сообщником Иванов-Толпинцев хвастался, что за неделю может украсть учетные данные не менее двух тысяч компьютеров. В 2017 году во время разговора он заявил, что получил пароли для более 20 тысяч устройств.

По данным Министерства юстиции, после продажи эти коды используются для преступной деятельности, в частности для финансового мошенничества или атак программ-вымогателей.

Ранее Чехия выдала Соединенным Штатам Америки двух украинском, подозреваемых в киберпреступлениях и отмывании денег.

Новости мира: США готовы самостоятельно противодействовать хакерским атакам России

Новости мира: США готовы самостоятельно противодействовать хакерским атакам России
Следующая публикация