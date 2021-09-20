В Киев пришла метеорологическая осень: стоит ли еще ожидать тепла

В Киев пришла метеорологическая осень: стоит ли еще ожидать тепла

По данным синоптиков, температура воздуха и дальше будет снижаться.

В Киеве закончилось бабье лето и наступила метеорологическая осень. В этом году она задержалась на три дня.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

Среднесуточная температура снизилась ниже 15 градусов и составила 11,9. В то же время, по данным синоптиков, температура воздуха и дальше будет понижаться.

В этом году метеорологическое лето длилось 128 дней. При этом продолжительнее всего лето было в 2012 году — оно длилось 166 дней.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского 19 сентября в Киев пришла метеорологическая осень. Согласно климатической норме 1991—2020 годов, она началась на три дня позже ", — отметили в обсерватории.

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