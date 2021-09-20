В Киев пришла метеорологическая осень: стоит ли еще ожидать тепла

По данным синоптиков, температура воздуха и дальше будет снижаться.
В Киеве закончилось бабье лето и наступила метеорологическая осень. В этом году она задержалась на три дня.
Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.
Среднесуточная температура снизилась ниже 15 градусов и составила 11,9. В то же время, по данным синоптиков, температура воздуха и дальше будет понижаться.
В этом году метеорологическое лето длилось 128 дней. При этом продолжительнее всего лето было в 2012 году — оно длилось 166 дней.
"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского 19 сентября в Киев пришла метеорологическая осень. Согласно климатической норме 1991—2020 годов, она началась на три дня позже ", — отметили в обсерватории.