До Києва прийшла метеорологічна осінь: чи варто ще очікувати тепла

До Києва прийшла метеорологічна осінь: чи варто ще очікувати тепла

За даними синоптиків, температура повітря і далі буде знижуватися.

У Києві закінчилося бабине літо і настала метеорологічна осінь. У цьому році вона затрималася на три дні.

Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії ім. Бориса Срезневського.

Середньодобова температура знизилася нижче 15 градусів і склала 11,9. Водночас, за даними синоптиків, температура повітря і далі буде знижуватися.

В цьому році метеорологічне літо тривало 128 днів. У той же час найдовше літо було в 2012 році — воно тривало 166 днів.

“За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського 19 вересня до Києва завітала метеорологічна осінь. За кліматичною нормою 1991—2020 років вона розпочалась на три дні пізніше”, — відмітили в обсерваторії.

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