Модний светр: тенденції сезону осінь-зима 2021-2022

Який светр коштує завести в своєму гардеробі цього сезону.

Светр — найкращий друг модниць в холодний сезон. Цієї осені та зими дизайнери запропонували багато цікавих моделей светрів на будь-який смак.

Якщо ви хочете ходити у светрі в офіс, ви можете сміливо вдягти його з сорочкою. Образ буде дуже стильним і досить офіційним.

Колекція Brunello Cucinelli прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Для вечірки можна вибрати короткий светр з тоного трикотажу, що відкриває живіт, як в колекції Saint Laurent.

Колекція Saint Laurent прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Светри з малюнком теж будуть дуже актуальними, як і светри рельєфної грубої в'язки.

Колекція Etro прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Писк моди — довгі рукави.

Колекція Balmain прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Також дуже популярні будуть светри в смужку.

Колекція Jason Wu прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

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