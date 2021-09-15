Модний светр: тенденції сезону осінь-зима 2021-2022

Який светр коштує завести в своєму гардеробі цього сезону.
Светр — найкращий друг модниць в холодний сезон. Цієї осені та зими дизайнери запропонували багато цікавих моделей светрів на будь-який смак.
Якщо ви хочете ходити у светрі в офіс, ви можете сміливо вдягти його з сорочкою. Образ буде дуже стильним і досить офіційним.
Для вечірки можна вибрати короткий светр з тоного трикотажу, що відкриває живіт, як в колекції Saint Laurent.
Светри з малюнком теж будуть дуже актуальними, як і светри рельєфної грубої в'язки.
Писк моди — довгі рукави.
Також дуже популярні будуть светри в смужку.
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