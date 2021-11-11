Найбільший український інтернет-магазин вийшов на ринок Узбекистану

У середньоазіатській країні вже працює сайт rozetka.uz, дві точки видачі та офіс.

Найбільший український онлайн-рітейлер Rozetka вийшов на ринок Узбекистану, де вже працює сайт rozetka.uz.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці співзасновник та співвласник інтернет-магазину Владислав Чечоткін.

“Схоже, ринок цієї 35-мільйонної країни дуже живий і ми розвиваємося навіть швидше, ніж планували”, - відзначив він.

Дві точки видачі товару та офіс українського інтернет-магазину відкрито в столиці країни Ташкенті, тут же діє безкоштовна кур'єрська доставка по місту. Планується відкриття ще 4 точок в узбецькій столиці та “завоювання” нових міст - Самарканда, Намангана, Андіжана, Бухари та Фергани.

Наразі на rozetka.uz можна придбати лише електронні гаджети та побутову техніку, але незабаром повинна з’явитися можливість для придбання одягу, товарів для дому, спортивних товарів.

“Наша команда також розробляє модель крос-борду – тоді мільйони товарів з українського сайту Rozetka стануть доступними для клієнтів з Узбекистану, а узбецькі товари зможуть вийти на український ринок. У 2022 році повинен запуститися і маркетплейс”, - відзначив Владислав Чесоткін.

Нагадаємо, у лютому 2021 року року у Києві у ТЦ "Blockbuster Mall" відкрився перший фізичний магазин IKEA в Україні.

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