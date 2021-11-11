Володимир Остапчук та Христина Горняк в Парижі / instagram.com/kristygor

Дружина Остапчука зізналась, на що витрачає свій заробіток

Дружина Остапчука зізналась, на що витрачає свій заробіток

Зірка поговорила на тему фінансів.

Дружина українського шоумена Володимира Остапчука Христина розповіла, на що вона витрачає свої кошти.

Так, нещодавно подружжя вирішило побудувати власний дім. Як говорить Христина, Володимир виплачує кошти за нього. Втім, і вона допомагає своєму чоловіку.

Знаменитість розповіла, що купує продукти, оплачує комунальні послуги, а також паркомісце. Окрім цього, вона намагається відкласти певну суму. Також зірка робить різні сюрпризи для чоловіка.

Христина Горняк розповіла, на що витрачає гроші / instagram.com/kristygor

"Подарунки коханому я купую сама, а не як деякі – за гроші чоловіка. Тому я вважаю, що у нас спільний вклад у все", - говорить Христина.

До речі, знаменитість також самостійно оплачує свої потреби: салони краси, бензин, речі.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання