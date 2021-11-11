Холодні квартири, школи та дитсадки: ціле місто на Кіровоградщині – без тепла

На теплопостачальному підприємстві запевняють, що усі котельні працюють.

Мешканці м. Світловодськ, що на Кіровоградщині, сидять без опалення. У 40-тисячному місті - холодні квартири, школи та дитячі садки. Люди гріються, хто чим може. Тим часом тепловики звітують - котельні запустили.

Чому ж тоді у всього міста батареї не гріють – у сюжеті ТСН.19:30.

В одному з дитячих садочків Світловодська - заледве третина вихованців. Це ті, кого батьки не змогли залишити удома через роботу. Холод такий, що діти йдуть спати одягнені. Температурний рекорд б'ють школи. Учні більшості закладів так і не повернулися за парти після осінніх канікул. Не через "ковід"- через відсутність опалення.

"Температура не відповідає санітарним нормам для того, щоб діти повернулися звичайно за парти. Тому вони зараз навчаються вдома в теплих приміщеннях, організоване дистанційне навчання для дітей", - розповідає Ірина Яблуновська, директор місцевої школи.

Тепловики Світловодська звітують, що запустили котельні, але містяни досі мерзнуть | Новини України

Втім, і вдома дуже не зігрієшся. Тепло не доходить до осель. Централізоване теплопостачання у 40-тисячному місті забезпечує приватне підприємство. І з року в рік початок опалювального сезону переростає у скандал. На підприємстві твердять: усі котельні працюють, опалення є. Але воно зникає на шляху до будинків. Тепловики звинувачують діряві мережі.

Це традиційна для осіннього Світловодська картина. Усе місто перерите траншеями, труби назовні. Але ремонтників біля місць поривів немає. У місті навіть оголошували надзвичайну ситуацію, люди збиралися на акції протесту, перекривали дороги. Очільник тодішнього протестного руху нині став очільником міськради, але так нічого і не змінив.

"Знову, як у попередні роки, є пориви, тепло не доходить у повному обсязі. І тут питання ще окреме до якості того тепла. Чи достатньо буде на мережах тиску, для щоб подати його в тій кількості і якості для населення", - розповідає Андрій Маліцький, очільник світловодської громади.

Міняти діряві мережі місто не може, бо вони на балансі приватної фірми. А та, мовляв, не має на капітальний ремонт грошей. Місто подало на тепловиків до суду, який вже триває десять років. Ухвали по справі досі нема. Минулого року жителів врятувала лише тепла зима та обігрівачі.

Нагадаємо, очільник Мінрегіону повідомив 11 листопада, що на 100% підключені до тепла житлові будинки у 16 регіонах.

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