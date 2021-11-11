Жена Остапчука призналась, на что тратит свой заработок

Звезда поговорила на тему финансов.

Жена украинского шоумена Владимира Остапчука Кристина рассказала, на что она тратит свои деньги.

Недавно супруги решили построить собственный дом. Как говорит Кристина, Владимир выплачивает деньги за него. Впрочем, и она помогает своему мужу.

Знаменитость рассказала, что покупает продукты, оплачивает коммунальные услуги, а также паркоместо. Кроме того, она пытается отложить определенную сумму. Также звезда делает разные сюрпризы для мужа.

Кристина Горняк рассказала, на что тратит деньги / instagram.com/kristygor

"Подарки любимому я покупаю сама, а не как некоторые – за деньги мужа. Поэтому я считаю, что у нас общий вклад во все", — говорит Кристина.

Кстати, знаменитость тоже самостоятельно оплачивает свои потребности: салоны красоты, бензин, вещи.

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